Роналду рассказал, будет ли он завершать карьеру после ЧМ

Футболист Криштиану Роналду заявил, что не будет принимать сгоряча решение о завершении карьеры в сборной Португалии, передает Mundo Deportivo.

«Последний чемпионат мира? Да, наверняка да. Что касается сборной — посмотрим, поговорю с семьей и не буду решать сгоряча. Ухожу грустным, но с чистой совестью, потому что отдал всё лучшее», — сказал Роналду.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. Несмотря на пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», Криштиану так и не стал победителем мирового первенства.

ЧМ-2026 стал для Криштиану шестым, он забил на нем три мяча. В общей сложности на его счету 233 матча и стал автором 146 голов. При этом на нынешнем турнире и его, и тренерский команды критиковали за то, что ветеран замедляет игру. Многие критики выражали мнение, что он лишь мешает сборной, где футболисты пытаются играть на него.

Ранее Дмитрий Губерниев сравнил Роналду с Артемом Дзюбой.