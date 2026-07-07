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Тренер сборной Португалии назвал игру с Испанией лучшей на ЧМ и ушел в отставку

Главный тренер сборной Португалии Мартинес объявил об отставке
Hannah Mckay/Reuters

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес покинул свой пост. Об этом сообщил сам специалист.

Он подчеркнул, что принял такое решение после поражения от испанцев в 1/8 финала ЧМ-2026. До турнира, по его словам, была вероятность, что он продолжит работу.

«Я приехал в Португалию, чтобы выиграть чемпионат мира, но без победы нет смысла продолжать. Теперь у совета директоров и президента есть возможность выбрать нового тренера. Президент всегда меня поддерживал, но мой контракт истекает сегодня», — заявил он на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что считает прошедшую игру лучшей в исполнении своей команды на турнире.

«Мы можем гордиться собой, это главное. Ребята играли с душой, это был наш лучший матч на чемпионате мира. Мяч угодил в перекладину, не залетел ворота — и это сделало разницу при равной игре. Футболисты заслужили дополнительное время. Но все равно у нас есть повод для гордости», — убежден Мартинес.

Португальцы уступили со счетом 0:1. Единственный мяч на 91-й минуте забил Микель Мерино. Этот матч стал последним на чемпионатах мира для Криштиану Роналду.

Ранее Роналду заплакал после вылета с ЧМ-2026.

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