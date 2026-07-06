«Нужно было себя заставить»: в России оценили контракт Овечкина с «Вашингтоном»

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев заявил, что нападающий Александр Овечкин со спортивной точки зрения сделал правильно, заключив новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Единственный шанс в жизни дается установить рекорд по голам в НХЛ и быть номером один. Там всего-то нужно десять шайб. Так что нужно делать, двигаться вперед, выполнять. Даже если сил не было, нужно было себя заставить сделать этот шаг», — отметил он.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее Овечкин высказался после продления контракта с «Вашингтоном».