«Вы презренная женщина»: Мбаппе ответил сенатору из Парагвая на оскорбления на расистской почве

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на своей странице в социальной сети X резко ответил на слова сенатора из Парагвая Селесты Амарильи, которая оскорбила его на расистской почве.

«Вы презренная женщина, недостойная своей должности. Вы не представляете Парагвай — страну, которая на протяжении всего турнира источала страсть и честь. Из-за вашей безответственности и неприкрытого расизма весь мир уже забыл о пути и исторических усилиях, которые продемонстрировали ваши игроки на этом чемпионате мира», — написал он.

Амарилья, в том числе, заявила, что Мбаппе — «колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, нувориш, высокомерный и уродливый».

Встреча Парагвая и Франции в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 завершилась победой французов со счетом 1:0. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

Этот 11-метровый был заработан 21-летним нападающим Дезире Дуэ, который обыграл нескольких игроков в штрафной и получил акцентированный удар по ногам от Диего Гомеса.

На счету Мбаппе теперь семь забитых мячей на чемпионате мира — 2026. Француз сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с командой Марокко, которая разгромила сборную Канады в матче 1/8 финала со счетом 3:0. Игра между Францией и Марокко состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ранее Мбаппе обвинил сборную Парагвая в грязной игре.