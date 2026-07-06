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В Великобритании обратились в ФИФА с просьбой отменить красную карточку игрока сборной Англии

В Великобритании попросили ФИФА отменить красную карточку игрока сборной Англии
РИА Новости

Член парламента Великобритании от лейбористской партии Ноа Лоу обратился к президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и попросил приостановить дисквалификацию защитника сборной Англии Джарелла Куансы. Его заявление приводит HuffPost.

«Я считаю правильным отложить его дисквалификацию до завершения чемпионата мира-2026. <...> Я уверен, что мы не сможем оправдать ситуацию, когда один игрок получает выгоду от отложенной дисквалификации, а другой, в существенно схожих обстоятельствах, — нет», — указал он.

При этом Лоу подчеркнул, что считает удаление Куансы, которое он получил в матче с Мексикой в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2026, справедливым решением. Подобное заявление он сделал на фоне скандала с нападающим сборной США Фоларином Балогуном.

Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда, что позволит ему выйти на поле в матче — 7 июля в 3:00 по московскому времени.

В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

Ранее Трамп подтвердил, что лично просил ФИФА пересмотреть красную карточку Балогуна.

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