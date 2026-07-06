Овечкин не стал отвечать, станет ли предстоящий сезон последним для него

Овечкин ушел от ответа на вопрос про последний сезон в карьере

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, говоря о продлении контракта с клубом, ушел от ответа на вопрос, станет ли предстоящий сезон для него последним в карьере. Его слова приводит журналист Грант Полсен в социальной сети Х.

«Не знаю. Посмотрим. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы вернуться в этом году… показать, что я все еще хороший игрок… помочь команде победить», — указал он.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее Овечкин высказался после продления контракта с «Вашингтоном».