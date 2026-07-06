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Роналду в старте: Португалия и Испания объявили составы на матч ЧМ-2026

Сборные Португалии и Испании назвали стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2026
Pedro Nunes/Reuters

Сборные Португалии и Испании объявили стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2026 по футболу.

41-летний португалец Криштиану Роналду и 18-летний испанец Ламин Ямаль начнут игру с первых минут.

Португалия: Диогу Кошта, Мендеш, Вега, Диаш, Канселу, Витинья, Бруну Фернандеш, Невеш, Леау, Нету, Роналду.

Испания: Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро, Педри, Родри, Ольмо, Баэна, Ойарсабаль, Ямаль.

Встреча состоится на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в американском Арлингтоне, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Энтони Тейлор из Англии.

В 1/16 финала португальская команда со счетом 2:1 одолела соперников из Хорватии, а сборная Испании оказалась сильнее Австрии, этот матч завершился с результатом 3:0.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

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