Глава ФИФА Инфантино сделал заявление на фоне скандала с Трампом и Балогуном

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил о независимости судебных органов на фоне скандала с нападающим американской сборной Фоларином Балогуном. Его слова приводит журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

«Судебные органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют дисциплинарный кодекс ФИФА и принимают решения по делам на основе действующих правил и конкретных обстоятельств дела. Их независимость имеет важное значение для доверия и целостности футбола, и это всегда должно уважаться», — указал он.

Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда, что позволит ему выйти на поле в матче — 7 июля в 3:00 по московскому времени.

В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

На групповом этапе команда США обыграла Парагвай, Австралию, но проиграла Турции. Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее Трамп подтвердил, что лично просил ФИФА пересмотреть красную карточку Балогуна.