Трамп подтвердил, что лично просил ФИФА пересмотреть красную карточку Балогуна

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме подтвердил, что лично просил Международную федерацию футбола (ФИФА) пересмотреть красную карточку нападающего американской сборной по футболу Фалорина Балогуна.

«Я даже не знал, что такое красная карточка. Потом мне рассказали, что Балогун не сможет играть в следующем матче. Это очень несправедливо. Как вы можете отстранять человека от игры, которая ещё не была сыграна? Так что – да, я попросил ФИФА, чтобы они пересмотрели этот эпизод», — заявил он.

Балогун в матче 1/16 финала чемпионата мира с Боснией и Герцеговиной получил прямую красную карточку и должен был пропустить игру 1/8 финала с Бельгией. Однако ФИФА приостановила наказание форварда, что позволит ему выйти на поле в матче.

5 июля в СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна. На текущем турнире Балогун забил три гола — дубль в матче группового этапа против Парагвая и еще один мяч в ворота боснийцев. Он является лучшим бомбардиром сборной США на чемпионате мира.

Матч между США и Бельгией состоится 7 июля, стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Ранее в Госдуме не поверили, что Трамп просил у ФИФА отменить красную карточку Балогуна.