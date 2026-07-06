Приведший «Спартак» к чемпионству Каррера готов возглавить ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что он готов возглавить другой столичный клуб — ЦСКА. Его слова приводит Sport24.

«Да, у меня нет никаких ограничений в этом плане. Тренер должен работать там, где его хотят видеть. Когда я прихожу в клуб, я становлюсь главным его болельщиком, но на дальнейшую мою карьеру это не повлияет», — указал он.

Итальянский специалист изначально пришел в тренерский штаб как помощник в 2016 году, но после отставки Аленичева (вызванной вылетом из Лиги Европы от кипрского АЕКа) стал исполняющим обязанности, а затем был утвержден полноценным главным тренером. Он покинул свой пост в 2018 году.

Каррера стал первым в истории московского «Спартака» иностранным специалистом, которому удалось в своем дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17, что позволило вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет.

Главным тренером ЦСКА является Дмитрий Игдисамов, который сменил уволенного Фабио Челестини.

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