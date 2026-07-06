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«Краснодар» объявил о трансфере экс-полузащитника «Зенита»

Четырехкратный чемпион России Оздоев подписал контракт с «Краснодаром»
Пресс-служба ПАОКа

Футбольный клуб «Краснодар» официально объявил о подписании контракта с российским полузащитником Магомедом Оздоевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение подписано после того, как игрок покинул греческий ПАОК в статусе свободного агента. За «Краснодар» полузащитник будет играть под 21-м номером.

В прошедшем сезоне Оздоев провел за ПАОК 50 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Он выступал за греческий клуб с лета 2023 года.

Последним российским клубом в карьере Оздоева был «Зенит», из которого он ушел в 2022 году в турецкий «Карагюмрюк». В составе петербургского клуба Оздоев стал четырехкратным чемпионом России, дважды завоевывал Суперкубок страны и однажды — Кубок.

В активе полузащитника 35 матчей и четыре точных удара в футболке национальной сборной.

В Суперфинале Кубка России «Краснодар» уступил столичному «Спартаку». Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Ранее Андрей Аршавин назвал единственного конкурента «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

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