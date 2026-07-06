Неймар назвал идиотом голкипера сборной Норвегии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар назвал идиотом вратаря национальной команды Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Globo.

«Куда ты хочешь, чтобы я пробил? Выбирай, куда мне отправить мяч?» — обратился Неймар к голкиперу перед исполнением пенальти.

По информации издания, Нюланд ответил с иронией, предложив бить в штангу. Неймар на это крикнул: «Это не мой вариант, идиот!»

Встреча сборной Бразилии и Норвегии завершилась со счетом 1:2. «Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

Этот матч стал для него 15-м на чемпионатах мира — по этому показателю футболист превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. На его счету 80 голов в 130 матчах за сборную Бразилии, что является рекордным показателем в истории команды.

Ранее Неймар объявил об уходе из сборной Бразилии.