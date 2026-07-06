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«Месси не уступит «детям» эту награду»: Холанд о гонке бомбардиров ЧМ-2026

Холанд заявил, что Месси не уступит «Золотую бутсу» ЧМ-2026
John Sibley/Reuters

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о соперничестве с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе в гонке бомбардиров турнира.

«Во время матча я об этом не думаю. Забить может каждый, ведь нам нужно побеждать и выходить в следующий раунд, но мне приятно, что вы напомнили. Правда, Месси вряд ли уступит эту награду, позволив детям просто так за нее бороться», — сказал Холанд.

Встреча сборной Бразилии и Норвегии завершилась со счетом 2:1. «Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

Месси отличился в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года против сборной Кабо-Верде.

Для 39-летнего форварда этот мяч стал 918-м в профессиональной карьере. До показателя 41-летнего Роналду (976) Месси осталось забить 58 голов.

Ранее стала известна судьба тренера сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026.

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