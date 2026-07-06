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Стала известна судьба тренера сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026

В Бразилии заявили о готовности работать с тренером Анчелотти после вылета с ЧМ
GlobalLookPress

Исполнительный директор Федерации футбола Бразилии Родриго Каэтано заявил, что главный тренер национальной команды Карло Анчелотти продолжит работу с командой. Его слова передает Globo.

«Команда улучшала игру по ходу турнира, и думаю, что в матче с Норвегией она показала хороший футбол. Контракт Анчелотти рассчитан до ЧМ-2030, и мы намерены его выполнить», — заявил Каэтано.

Встреча сборной Бразилии и Норвегии завершилась со счетом 2:1. «Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

Текущий турнир проходит с 11 июня по 19 июля 2026 года и впервые в истории проводится сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США. Впервые в истории в финальной части чемпионата принимают участие 48 национальных сборных, а не 32, как было ранее. Действующий чемпион мира, который защищает титул, это сборная Аргентины.

Ранее Неймар объявил об уходе из сборной Бразилии.

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