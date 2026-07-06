Кейн стал автором уникального рекорда ЧМ

Кейн установил уникальное достижение в истории чемпионатов мира с 1966 года

Капитан сборной Англии Гарри Кейн в матче 1/8 финала чемпионата мира против Мексики установил рекорд, которого никто не достигал с 1966 года. Об этом пишет Opta.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу англичан.

На 38-й минуте Кейн отдал голевой пас на Джуда Беллингема. На 60-й минуте он реализовал пенальти. На 69-й минуте он сфолил в своей штрафной на Брайане Гутьерресе, после чего Рауль Хименес забил с пенальти. Таким образом, Кейн стал первым футболистом, который в одной игре забил гол, отдал голевую передачу и заработал пенальти в свои ворота.

В четвертьфинале сборная Англии сыграет с национальной командой Норвегии, ранее обыгравшей сборную Бразилии (2:1) в своем матче 1/8 финала.

Текущий турнир проходит с 11 июня по 19 июля 2026 года и впервые в истории проводится сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США. Впервые в истории в финальной части чемпионата принимают участие 48 национальных сборных, а не 32, как было ранее. Действующий чемпион мира, который защищает титул, это сборная Аргентины.

Ранее Кейн сорванным голосом сделал заявление после победы над Мексикой.