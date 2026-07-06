Стали известны подробности разговора Трампа с главой ФИФА по удалению Балогуна

В США подтвердили разговор Трампа и Инфантино по дисквалификации Балогуна

Стали известны детали разговора президента США Дональд Трамп и главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по поводу удаления американского нападающего Фоларина Балогуна, передает The New York Post.

«Они действительно поговорили. Президент хотел лучше понять причину, по которой была показана красная карточка и почему была применена дисквалификация», — сообщил источник.

Балогун был удален в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. По регламенту красная карточка влечет автоматическую дисквалификацию на одну игру.

5 июля ФИФА отложила вступление в силу одноматчевой дисквалификации Балогуна по личной просьбе Трампа.

Позже состоялся еще один разговор между Трампом и Инфантино. Президент США назвал решение правильным и позвонил главному тренеру сборной США Маурисио Почеттино, пожелав удачи в матче против Бельгии.

На текущем турнире Балогун забил три гола — дубль в матче группового этапа против Парагвая и еще один мяч в ворота боснийцев. Он является лучшим бомбардиром сборной США на чемпионате мира.

Ранее ФФБ обжаловал отмену дисквалификации Балогуна из-за Трампа.