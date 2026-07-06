Кейн сорванным голосом сделал заявление после победы над Мексикой

Капитан сборной Англии Гарри Кейн дал интервью сорванным голосом после победы своей команды над Мексикой в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

«Да, это была безумная игра. Нам пришлось реально бороться, играть через все это… Я сейчас стою и почти не могу говорить. Посмотрите на них… Невероятная поддержка, просто невероятная. Господи, я уже даже говорить не могу», — сказал Кейн.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу англичан.

На дубль Джуда Беллингема в течение трех минут еще в первом тайме голом ответил Хулиан Киньонес, забивший с подбора на угловом. Во втором тайме уже на 54-й минуте Англия осталась в меньшинстве после удаления Джарелла Куансы, влетевшего сопернику шипами в ногу. Однако вскоре Энтони Гордон после скидки Гарри Кейна заработал пенальти, и Кейн его уверенно реализовал.

В четвертьфинале сборная Англии сыграет с национальной командой Норвегии, ранее обыгравшей сборную Бразилии (2:1) в своем матче 1/8 финала.

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