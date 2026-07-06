Неймар расплакался после вылета Бразилии с ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар не сдержал слез после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Встреча сборной Бразилии и Норвегии завершилась со счетом 2:1. «Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Дубль на счету Эрлинга Холанда, поразившего ворота на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

После финального свистка форвард сел на газон и заплакал. Партнеры по команде оказали ему поддержку.

Неймар также установил национальный рекорд. В возрасте 34 лет и 149 дней он стал самым возрастным автором гола сборной Бразилии на чемпионатах мира, обойдя Бебето. Сама же команда отметилась антирекордным показателем: впервые за всю историю ведения статистики (с 1966 года) она владела мячом 34% игрового времени — это худший результат.

Ранее определилась вторая пара четвертьфинала ЧМ-2026.