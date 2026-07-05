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Дзюба надеется, что сборная России успеет на отбор Евро-2028

Дзюба: надеюсь, сборная России успеет попасть на отбор Евро-2028
ФК «Акрон» Тольятти

Бывший нападающий «Акрона» Артем Дзюба выразил надежду на то, что основная сборная России по футболу будет допущена до участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2028 года. Его слова передает РИА Новости.

«Очень здорово! Основную команду тоже должны допустить. Надеюсь, успеем попасть на отборочный этап Евро (2028). Было бы очень круто. Если нет, то тогда только следующий чемпионат мира в 2030 году», — сказал Дзюба.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Ранее европейские политики потребовали от ФИФА лишить сборную России допуска на ЧМ

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