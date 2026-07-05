Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл сербу Новаку Джоковичу и не смог пробиться в четвертьфинал Уимблдона.

Встреча продолжалась 3 часа 20 минут и завершилась со счетом 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 2:6. «Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

За время игры Сафиуллин выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырнадцати заработанных.

В четвертьфинале Джокович встретится с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной.

Сафиуллин занимает 132-е место в рейтинге ATP. Для него это лучший результат на Уимблдоне в карьере — ранее Сафиуллин ни разу не проходил дальше второго круга. Лондонский турнир Большого шлема завершится 12 июля.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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