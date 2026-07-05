Олимпийский чемпион Ковальчук взял ипотеку на 300 млн для покупки квартиры в США

Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею Илья Ковальчук взял ипотеку на 300 миллионов рублей для покупки квартиры на элитном острове Фишер-Айленд в США. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Согласно опубликованной информации, Ковальчук вместе с супругой — экс-солисткой группы «Мираж Junior» Николь Амбразайтис — купил жилплощадь в 2022 году, когда работал генменеджером сборной России. Стоимость квартиры оценивалась в $8,5 млн.

Ковальчук не смог сразу погасить заем, из-за чего взял новый кредит. Для того чтобы выплачивать его, он возобновил карьеру в 2023 году.

Ковальчук, начавший профессиональную карьеру в московском «Спартаке» вернулся в состав красно-белых по ходу сезона-2023/24 Континентальной хоккейной лиги. Он провел за команду в общей сложности 20 матчей и набрал в них восемь очков, забросив четыре шайбы и сделав четыре результативные передачи. После сезона форвард заявил, что взял паузу в карьере. С тех пор 42-летний хоккеист больше не выступал.

Ковальчук вошел в символическую сборную «Виннипега» XXI века. Он выступал за «Джетс» с 2001 по 2004 год, а также с 2005-го по 2010-й. Тогда команда носила название «Атланта Трэшерз». Ковальчук провел за клуб 594 матча, набрав 615 (328 + 287) очков. Последним клубом Ковальчука в Национальной хоккейной лиге стал «Вашингтон», за который он играл в 2020 году.

Ранее американский хоккеист заявил, что находится в предвкушении от игры с Александром Овечкиным в «Вашингтоне».