Овечкину могут сократить игровое время в «Вашингтоне»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери допустил, что количество игрового времени российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в матчах Национальной хоккейной лиги будет сокращено. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

«И, думаю, Ови отлично справился с тем, что в прошлом году смог сбалансировать качество и объем игры. Он научился тратить больше энергии короткими всплесками во время своих смен по мере сокращения игрового времени», — указал он.

О заключении нового контракта с Овечкиным было объявлено 2 июля. Соглашение рассчитано на один сезон.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее Овечкина назвали главным лицом НХЛ.