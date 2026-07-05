В России предложили проверить игроков Кабо-Верде на допинг

Известный российский футбольный комментатор Константин Генич восхитился игрой сборной Кабо-Верде на чемпионате мира — 2026 и предложил проверить футболистов на допинг. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Они не проиграли никому в основное время. Я бы их, может, проверил на допинг, поскольку они носились весь матч, невзирая на то, что аргентинцы лучше работают с мячом. На этом чемпионате мира не было неорганизованных команд, кроме Туниса. У африканских команд супермощь, суператлетизм, потрясающая работа с мячом», — указал он.

Игра Аргентина — Кабо-Верде в 1/16 финала чемпионата мира прошла в Майами на «Хард Рок Стэдиум» и завершилась победой аргентинцев со счетом 3:2.

Южноамериканцы открыли счет в первой половине игры — отличился Лионель Месси. Во втором тайме островитяне отыгрались благодаря точному удару Дероя Дуарте. На 92-й минуте подопечные Лионеля Скалони вновь вышли вперед — мяч забил Лисандро Мартинес. Но даже после этого чемпионы мира не перехватили инициативу и вскоре пропустили снова: на 103-й минуте Сидни Лопеш Кабрал великолепным ударом от края штрафной в дальнюю девятку восстановил равновесие. Все решил точный удар Кристиана Ромеро после подачи углового от Месси: он принял мяч за дальней штангой, обработал и пробил под перекладину.

На групповом этапе сборная Кабо-Верде сыграла три ничейных матча — с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией. Такой результат позволил команде выйти в плей-офф со второго места в группе.

Ранее определилась первая пара 1/4 финала ЧМ-2026.