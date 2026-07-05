Мбаппе забил с пенальти и догнал Месси, Франция вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Франция обыграла Парагвай и вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2026

Сборная Франции по футболу со счетом 1:0 победила команду Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026. «Газета.Ru» провела подробную текстовую онлайн-трансляцию матча.

Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

Этот 11-метровый был заработан 21-летним нападающим Дезире Дуэ, который обыграл нескольких игроков в штрафной и получил акцентированный удар по ногам от Диего Гомеса.

На счету Мбаппе теперь семь забитых мячей на чемпионате мира — 2026. Француз сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с командой Марокко, которая разгромила сборную Канады в матче 1/8 финала со счетом 3:0.

Игра между Францией и Марокко состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

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