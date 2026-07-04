Месси сравнили с Овечкиным

Российский футболист Артем Дзюба сравнил хоккеиста«Вашингтона» Александра Овечкина с аргентинским футболистом Лионелем Месси, передает «Чемпионат».

«Аршавин в 32-33 закончил в принципе, уехал в «Кайрат». А Роналду в 41 играет на чемпионате мира, забивает мячи. Кому-либо говорить, что он пассажи. Месси немного бегает, но на него правильно играет вся команда. А Роналду забивает как Овечкин, таких людей больше не будет», — сказал Дзюба.

Мессии отличился в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года против сборной Кабо-Верде.

Для 39-летнего форварда этот мяч стал 918-м в профессиональной карьере. До показателя 41-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду (976), который также выступает на ЧМ-2026, Месси осталось забить 58 голов.

Отметим, что Месси провел на профессиональном уровне 1160 матчей, а Роналду — 1328.

Ранее российский тренер заявил, что восхищается Месси.