Билеты на матч Мексики и Англии на ЧМ-2026 подорожали в 50 раз

Билеты первой категории на матч Мексики и Англии на ЧМ-2026 подорожали в 50 раз

Стоимость билетов на матч сборных Мексики и Англии в 1/8 финала чемпионата мира на официальном портале ФИФА для перепродажи увеличилась в 50 раз по сравнению с номиналом, сообщает «Би-би-си».

Минувшей ночью в продаже появились билеты первой категории, которые можно приобрести за $30 тыс. На старте продаж аналогичные билеты стоили $605.

При этом покупатель также должен оплатить комиссию ФИФА в размере 15% – это увеличивает стоимость до $34,5 тыс.

Мексика и Англия сыграют 6 июля. Команды выйдут на поле стадиона «Ацтека» в Мехико в 03:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции. Национальная команда Англии будет готовиться к игре на своей базе в Канзас-Сити (США). Такое решение было принято главным тренером Томасом Тухелем из-за опасений по поводу шпионажа и возможного давления со стороны местных болельщиков.

Ранее стало известно, будет ли перенесена игра Мексики и Англии на ЧМ-2026.