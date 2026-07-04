Аргентина и Кабо-Верде объявили составы на матч 1/16 финала чемпионата мира

Месси сыграет против Кабо-Верде в 1/16 финала чемпионата мира

Сборные Аргентины и Кабо-Верде объявили составы на матч 1/16 финала чемпионата мира.

Аргентина: Э. Мартинес, Л. Мартинес, Ромеро, Медина, Месси, Альмада, Л. Мартинес, Молина, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес.

Кабо-Верде: Возинья, Боржеш, Лопес, С. Кабрал, Морейра, Л. Дуарте, Да Кошта, Мендеш, Ленини, Ж. Кабрал, Д. Дуарте.

Встреча начнется 4 июля в 1:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

В 1/8 финала Египет сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Египет обыграл Австралию в 1/16 финала чемпионата мира.