Аршавин поддержал решение заменить Роналду в игре с Хорватией

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поддержал решение заменить Криштиану Роналду в матче 1/16 финала чемпионата мира между Португалией и Хорватией, передает «Матч ТВ» .

«Роналду поменяли на 81‑й минуте при счете 1:1. Вот все, что говорят в СМИ: что тренер должен отказаться от Роналду. Это пойдет на пользу команде. И как показала жизнь, это пошло на пользу», — сказал Аршавин.

Встреча завершилась с результатом 2:1. Счет в матче отрыла хорватская команда, отличился Иван Перешич на 53-й минуте. На 68-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет, реализовав пенальти. Гонсалу Рамуш на 90+4-й минуте вывел Португалию вперед.

Хорватии удалось сравнять на 90+13-й минуте, отличился Йошко Гвардиол, однако гол был отменен из-за офсайда. Также по ходу игры из-за офсайда отменили гол Роналду на 61-й минуте.

Ранее тренер Португалии объяснил замену Роналду.