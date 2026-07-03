Экс-нападающий «Спартака» рассказал, сколько шайб забросит Овечкин в новом сезоне НХЛ

Экс‑нападающий московского «Спартака» Андрей Анкудинов заявил, что Александр Овечкин в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забросит 20–25 шайб, передает «Матч ТВ».

«Думаю, в новом сезоне он забросит свои 20–25 шайб. Такой игрок не может быть обузой для команды. Возможно, он будет получать меньше игрового времени, но в большинстве по‑прежнему останется одной из ключевых фигур», — сказал Анкудинов.

О заключении нового контракта с Овечкиным было объявлено 2 июля. Соглашение рассчитано на один сезон.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее владелец «Вашингтона» назвал цель клуба после подписания нового контракта с Овечкиным.