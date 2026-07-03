Калинская вылетела в третьем круге Уимблдона

Калинская проиграла Бенчич и не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона

Российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в матче третьего круга Уимблдона в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:7 (6:10) в пользу 11-й ракетки мира.

Бенчич в следующем круге сыграет с победительницей матча между американками Клэр Лю и Кори Гауфф.

Лучший результат Калинской на Уимблдоне — четвертый круг в 2024 году. В основной сетке из россиянок продолжают выступление Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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