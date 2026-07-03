Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Спорт

Российский теннисист впервые за три года вышел в 1/8 финала Уимблдона

Теннисист Сафиуллин обыграл бразильца Фонсеку в третьем круге Уимблдона
Global Look Press

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Великобритании.

В третьем круге он обыграл бразильца Жоао Фонсеку. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

В следующем раунде Сафиуллин сыграет с победителем матча Новак Джокович — Артур Риндеркнеш.

Сафиуллин занимает 132-е место в рейтинге ATP. Теннисист пробился в основную сетку через квалификацию. Для него это лучший результат на Уимблдоне в карьере — ранее Сафиуллин ни разу не проходил дальше второго круга. Лондонский турнир Большого шлема завершится 12 июля.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее экс-первая ракетка мира назвала странным поведение Мирры Андреевой на Уимблдоне.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Выгодно ли отложить выход на пенсию в России? Ответ финансистов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!