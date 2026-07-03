Российский теннисист впервые за три года вышел в 1/8 финала Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Великобритании.

В третьем круге он обыграл бразильца Жоао Фонсеку. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

В следующем раунде Сафиуллин сыграет с победителем матча Новак Джокович — Артур Риндеркнеш.

Сафиуллин занимает 132-е место в рейтинге ATP. Теннисист пробился в основную сетку через квалификацию. Для него это лучший результат на Уимблдоне в карьере — ранее Сафиуллин ни разу не проходил дальше второго круга. Лондонский турнир Большого шлема завершится 12 июля.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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