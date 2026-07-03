«Не от большого ума»: российский комментатор о словах Глушенкова об интересе к ЧМ-2026

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в программе «Такой футбол» назвал снобизмом заявление полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова о том, что он будет смотреть матчи чемпионата мира по футболу только с полуфинала.

«Это снобизм! Кого волнует, что ты будешь смотреть?! Кто ты такой вообще?! Ты обычный футболист Глушенков! Он так говорит… Он начнет смотреть с полуфинала, потому что это его уровень, что ли?! Это не от большого ума», — заявил Орлов.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее определились шесть пар плей-офф чемпионата мира — 2026.