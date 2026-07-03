«Скоро»: Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры

Модрич пообещал скоро объявить о будущем своей карьеры после вылета с ЧМ-2026

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что объявит о решении относительно завершения карьеры в ближайшее время. Его слова передает инсайдер Фабрицио Романо.

«Сейчас не время говорить о моем будущем… вы скоро все узнаете», — сказал Модрич.

В 1/16 финала ЧМ сборная Хорватии уступила Португалии. Встреча завершилась с результатом 2:1. Счет в матче отрыла хорватская команда, отличился Иван Перешич на 53-й минуте. На 68-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет, реализовав пенальти. Гонсалу Рамуш на 90+4-й минуте вывел Португалию вперед.

Хорватии удалось сравнять на 90+13-й минуте, отличился Йошко Гвардиол, однако гол был отменен из-за офсайда. Также по ходу игры из-за офсайда отменили гол Роналду на 61-й минуте.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее в сборной Хорватии раскритиковали VAR после вылета с ЧМ‑2026.