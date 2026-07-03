Результаты 23-го игрового дня чемпионата мира по футболу

На чемпионате мира по футболу завершился 23-й игровой день

На чемпионате мира по футболу в 23-й игровой день прошли три матча.

Сборная Испании разгромила Австрию со счетом 3:0 на стадионе в Лос-Анджелесе. В параллельном матче Португалия в Торонто одержала победу над Хорватией со счетом 2:1. Команды встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Швейцарская сборная переиграла Алжир со счетом 2:0 и пробилась в плей-офф, заняв первое место в группе B.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее определились шесть пар плей-офф чемпионата мира — 2026.