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Португалия сыграет с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Португалии сразится с командой Испании в 1/8 финала ЧМ-2026
Phil Noble/Reuters

Сборная Португалии и национальная команда Испании встретятся в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 по футболу.

Игра состоится 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На стадии 1/16 финала испанская сборная с результатом 3:0 переиграла соперников из Австрии. Микель Оярсабаль открыл счет на 36-й минуте. Педро Порро удвоил преимущество испанцев на 66-й минуте. К самом конце матча Оярсабль оформил дубль.

Португалия на той же стадии вырвала победу у Хорватии — 2:1. Счет в матче отрыла хорватская команда, отличился Иван Перешич на 53-й минуте. На 68-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет, реализовав пенальти. Гонсалу Рамуш на 90+4-й минуте вывел Португалию вперед. Хорватии удалось сравнять на 90+13-й минуте, отличился Йошко Гвардиол, однако гол был отменен из-за офсайда. Также по ходу игры из-за офсайда отменили гол Роналду на 61-й минуте.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее Роналду стал самым возрастным игроком в истории плей-офф ЧМ.

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