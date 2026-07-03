Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Спорт

Роналду впервые забил в плей-офф чемпионата мира

Капитан сборной Португалии Роналду впервые забил в плей-офф ЧМ
Pedro Nunes/Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду впервые в своей карьере забил в плей-офф чемпионата мира.

В ночь на 3 июля Португалия играет со сборной Хорватии в 1/16 финала мундиаля. «Газета. Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Роналду реализовал пенальти на 68-й минуте матча и сравнял счет.

Роналду принимает участие на шестом чемпионате мира.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы 2016 года. Перед матчем с Хорватией его сестра Катя Айверу сообщила, что форвард завершит карьеру в сборной после чемпионата мира.

В матче 1/8 финала чемпионата мира победитель противостояния между Португалией и Хорватией сразится с национальной командой Испании, которая в своем матче 1/16 финала турнира одержала уверенную победу над Австрией со счетом 3:0.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее Роналду стал самым возрастным игроком в истории плей-офф ЧМ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли переходить на электрокар, гибрид или газ? Что выгоднее в 2026 году и поможет ли это избежать очередей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!