Роналду завершит карьеру в сборной Португалии после ЧМ

Сестра Роналду заявила, что форвард завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026

Нападающий Криштиану Роналду завершит карьеру в национальной сборной Португалии после завершения чемпионата мира — 2026. Об этом рассказала сестра футболиста Катя Айверу перед игрой с Хорватией, ее слова приводит Marca по ссылкой на Sport TV.

«Насколько мне известно, можно говорить о прощании. Не сегодня, но, думаю, это действительно последний турнир. Я имею в виду сборную. По информации из надежного источника, этот чемпионат мира станет его «последним танцем», — указала она.

Футболисту 41 год. Он попал в стартовый состав на матч Португалии и Хорватии в 1/16 финала чемпионата мира, который состоится 3 июля, стартовый свисток прозвучит в 2:00 по московскому времени. Форвард станет первым футболистом в истории, который сыграет в матче плей-офф чемпионата мира в 41 год.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы 2016 года.

В матче 1/8 финала чемпионата мира победитель противостояния между Португалией и Хорватией сразится с национальной командой Испании, которая в своем матче 1/16 финала турнира одержала уверенную победу над Австрией со счетом 3:0.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее футболист сборной Бельгии сделал заявление после победы над Сенегалом на ЧМ.