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Португалия вырвала победу у Хорватии в 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Португалии обыграла команду Хорватии в 1/16 финала ЧМ-2026
Pedro Nunes/Reuters

Сборная Португалии одержала победу над национальной командой Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче отрыла хорватская команда, отличился Иван Перешич на 53-й минуте. На 68-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет, реализовав пенальти. Гонсалу Рамуш на 90+4-й минуте вывел Португалию вперед.

Хорватии удалось сравнять на 90+13-й минуте, отличился Йошко Гвардиол, однако гол был отменен из-за офсайда. Также по ходу игры из-за офсайда отменили гол Роналду на 61-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Эспен Эскос из Норвегии.

В матче 1/8 финала чемпионата мира португальская сборная сразится с национальной командой Испании, которая в своем матче 1/16 финала турнира одержала уверенную победу над Австрией со счетом 3:0.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее футболист сборной Бельгии сделал заявление после победы над Сенегалом на ЧМ.

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