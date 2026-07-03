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41-летний Роналду и 40-летний Модрич попали в составы Португалии и Хорватии на матч ЧМ

Сборные Португалии и Хорватии объявили составы на матч 1/16 финала ЧМ-2026
Pedro Nunes/Reuters

Сборные Португалии и Хорватии объявили стартовые составы на матч 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

С первых минут у португальцев сыграет 41-летний Криштиану Роналду, а в составе Хорватии выйдет 40-летний Лука Модрич.

Португалия: Диогу Кошта, Канселу, Диаш, Вейга, Мендеш, Витинья, Невеш, Бруну Фернандеш, Нету, Леау, Роналду.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Перишич, Модрич, Ковачич, Сучич, Батурина, Влашич, Будимир.

Матч состоится на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто, Канада. Стартовый свисток прозвучит в 2:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Эспен Эскос из Норвегии.

В матче 1/8 финала чемпионата мира победитель этого противостояния сразится с национальной командой Испании, которая в своем матче 1/16 финала турнира одержала уверенную победу над Австрией со счетом 3:0.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее футболист сборной Бельгии сделал заявление после победы над Сенегалом на ЧМ.

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