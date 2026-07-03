Испания впервые выиграла матч плей-офф ЧМ с 2010 года

Сборная Испании впервые одержала победу в матче плей-офф ЧМ с 2010 года

Сборная Испании впервые с 2010 года победила в матче плей-офф чемпионата мира.

2 июля испанская команда одержала победу над Австрией в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026. Встреча завершилась со счетом 3:0. Микель Оярсабаль открыл счет на 36-й минуте. Педро Порро удвоил преимущество испанцев на 66-й минуте. К самом конце матча Оярсабль оформил дубль. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

До этого в матче плей-офф Испания побеждала только в 2010 году, когда стала чемпионом мира. В 2014 году испанцы не вышли из группы, в 2018 — проиграли России на стадии 1/8 финала, в 2022 — уступили Марокко на той же стадии.

В 1/8 финала Испания сыграет с победителем пары Португалия — Хорватия. Они начнут свой матч 3 июля в 2:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее футболист сборной Бельгии сделал заявление после победы над Сенегалом на ЧМ.