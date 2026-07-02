Испания обыграла Австрию в 1/16 финала чемпионата мира

Испания со счетом 3:0 обыграла Австрию в 1/16 финала чемпионата мира

Сборная Испании обыграла Австрию в 1/16 финала чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Микель Оярсабаль открыл счет на 36-й минуте. Педро Порро удвоил преимущество испанцев на 66-й минуте. К самом конце матча Оярсабль оформил дубль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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