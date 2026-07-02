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Бывший гендиректор «Спартака» раскритиковал клуб

Бывший гендиректор «Спартака» раскритиковал клуб за трансфер Заболотного
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин раскритиковал клуб за трансфер Антона Заболотного, передает Vprognoze.ru.

«Деньги были в «Спартаке» — вот его и пригласили прошлым летом. В клубе никто не отвечает за свои действия. Агент заработал, футболист заработал. С футбольной составляющей это никак не связано, мое мнение. Может, еще кто-то рядышком присосался к деньгам», — сказал Заварзин.

Клуб принял решение не продлевать контракт с футболистом, который выступал за красно-белых с 2025 года. В составе красно-белых Заболотный провел 16 матчей (девять в чемпионате страны и семь — в Кубке России).

3 мая стало известно, что Заболотный сдал положительный допинг-тест. Наказание Заболотного может варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Ожидается, что решение по санкции в отношении игрока будет принято после окончания контракта форварда со «Спартаком». При этом не указано, какой именно запрещенный препарат был обнаружен в пробе футболиста.

Ранее допинг Заболотного назвали недоразумением.

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