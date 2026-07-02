Стали известны составы Испании и Австрии на матч 1/16 финала ЧМ

Сборные Испании и Австрии объявили составы на матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Ямаль, Баэна, Оярсабаль, Кукурелья, Родри, Педри, Ольмою.

Австрия: А. Шлагер, Дансо, Пош, Алаба, К. Шлагер, Лаймер, Ваннер, Грегорич, Зайвальд, Забитцер, Шмид.

Встреча начнется 2 июля в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее перед Килианом Мбаппе предложили покаяться.