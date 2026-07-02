Бекхэма восхитила игра Кейна на ЧМ

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм восхитился в своих соцсетях игрой Гарри Кейна в 1/16 финала чемпионата мира против ДР Конго.

«Мы нуждались в нашем капитане сегодня. Абсолютный бриллиант, настоящий лидер. Потрясающий перформанс от нашего капитана», — сказал Бекхэм.

Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась со счетом 2:1. в пользу Англии

На 7-й минуте полузащитник Брайан Сипенга открыл счет, поразив ближний угол. На 75-й минуте Гарри Кейн восстановил равновесие, забив головой после навеса Гордона. На 86-й минуте Кейн оформил дубль и вывел англичан вперед.

Англичане стали первыми в группе L с семью очками, одержав победы над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0) и сыграв вничью с Ганой (0:0). ДР Конго вышла в плей-офф с третьего места в группе K, набрав четыре очка в матчах с Португалией (1:1), Колумбией (0:1) и Узбекистаном (3:1).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Ранее тренер ДР Конго признал, что его команде не хватило опыта в матче с Англией.