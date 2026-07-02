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«Вашингтон» продлил контракт с Овечкиным

«Вашингтон» продлил контракт с капитаном команды Овечкиным
Geoff Burke/Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Александром Овечкиным.

Соглашение рассчитано на один сезон.

«Я люблю играть в хоккей и бороться за победу. Я рад вернуться и присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы мы могли бороться за место в плей-офф и иметь шанс на победу. Увидимся в сентябре, Вашингтон», — сказал Овечкин.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее в «Вашингтоне» раскрыли, что помогало Овечкину играть в последних сезонах НХЛ.

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