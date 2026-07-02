Тренер «Динамо»: буду рад, если Александр Овечкин решит продолжить карьеру у нас

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что ждет Александра Овечкина в столичном клубе, передает «Матч ТВ».

«Я лично с Александром не работал. Но слышал о нем только хорошее. Он — патриот «Динамо», интересуется делами клуба, сам иногда приезжает. Будем только рады, если Овечкин решит продолжить карьеру в родной команде», — сказал Тамбиев.

Овечкин ранее заявлял, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее была названа главная цель Овечкина.