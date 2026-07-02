Сборную Бельгии назвали хромым волком

Экс-форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков отреагировал на победу сборной Бельгии в матче 1/16 финала чемпионата мира над Сенегалом, назвав бельгийцев ранеными волками, передает «Чемпионат».

«Видно, что главный тренер Сенегала неопытный. А Бельгия — хромые и раненые волки, но все равно что-то могут. Всегда говорят, что звери очень опасны, когда они ранены. Бельгия воспользовалась этим. Лукаку и Тилеманс выправили безнадежную ситуацию», — сказал Кирьяков.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Бельгии. На 25-й минуте Садио Мане исполнил подачу в штрафную сборной Бельгии, и Сарр пробил головой в штангу. На добивании сыграл Хабиб Диарра, который отправил мяч в пустые ворота, — 1:0.

На 51-й минуте Сенегал увеличил свое преимущество. Мусса Ньякате исполнил заброс на чужую половину поля — на Исмаила Сарра, который вбежал в штрафную и нанес удар мимо Тибо Куртуа — 2:0.

На 86-й минуте Ромелу Лукаку отличился с передачи Тома Менье и отыграл один гол — 1:2. Спустя три минуты Юри Тилеманс забил головой после подачи Леандро Троссарда и сравнял счет — 2:2.

В дополнительное время Тилеманс заработал пенальти и сам же его реализовал — пробил точно в правую «девятку» и установил окончательный счет встречи — 3:2.

Ранее тренер сборной Бельгии подверг критике Сенегал.