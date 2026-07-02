Тренер сборной Бельгии подверг критике Сенегал

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия после победы над сборной Сенегала в 1/16 финала чемпионата мира раскритиковал соперников за неправильную тактику, передает L'Équipe.

«Мы знали, что при 2:0 они сделают всё, чтобы защитить свои ворота, и это, на мой взгляд, большая ошибка. Напомните мне, если мы когда‑нибудь будем вести 2:0, чтобы мы не делали этого», — сказал Гарсия.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Бельгии. На 25-й минуте Садио Мане исполнил подачу в штрафную сборной Бельгии, и Сарр пробил головой в штангу. На добивании сыграл Хабиб Диарра, который отправил мяч в пустые ворота, — 1:0.

На 51-й минуте Сенегал увеличил свое преимущество. Мусса Ньякате исполнил заброс на чужую половину поля — на Исмаила Сарра, который вбежал в штрафную и нанес удар мимо Тибо Куртуа — 2:0.

На 86-й минуте Ромелу Лукаку отличился с передачи Тома Менье и отыграл один гол — 1:2. Спустя три минуты Юри Тилеманс забил головой после подачи Леандро Троссарда и сравнял счет — 2:2.

В дополнительное время Тилеманс заработал пенальти и сам же его реализовал — пробил точно в правую «девятку» и установил окончательный счет встречи — 3:2.

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