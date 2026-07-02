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Российская фигуристка получила разрешение выступать за Азербайджан

Фигуристка Жилина получила разрешение выступать за Азербайджан
Алексей Даничев/РИА Новости

Российская фигуристка Вероника Жилина получила от Международного союза конькобежцев (ISU) разрешение выступать за Азербайджан. Об этом сообщила Федерация зимних видов спорта Азербайджана.

«Вероника Жилина получила разрешение от ISU на смену спортивного гражданства. Она будет представлять Азербайджан на международной арене», — сказано в заявлении.

18-летняя Жилина, тренирующаяся в академии Евгения Плющенко, не выходила на лед в официальных турнирах с сезона-2023/24. Весной 2025 года она получила паспорт Азербайджана и возместила расходы на свою подготовку в размере 1 миллиона рублей, однако тогда ФФККР отклонила ее запрос на смену спортивного гражданства.

Международный союз конькобежцев в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее в Азербайджане подтвердили выступление сына Плющенко за страну с сезона-2026/27.

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