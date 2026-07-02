Мексиканские болельщики намерены устроить адскую ночь для сборной Англии

Мексиканские болельщики планируют шумовую акцию против сборной Англии накануне матча 1/8 финала чемпионата мира, сообщает Mirror.

Фанаты намерены использовать мощные колонки, автомобильные гудки, мотоциклы и пиротехнику, чтобы помешать отдыху соперников.

Подобное уже было: на прошлой неделе мексиканцы мешали эквадорцам перед матчем 1/16 финала ЧМ, который завершился победой Мексики со счетом 2:0. Позже Эквадорская федерация футбола обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с жалобой на поведение мексиканских фанатов.

Матч с Англией начнется 7 июля в 03:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее стало известно о трагических последствиях массовых празднований болельщиков в Мексике.